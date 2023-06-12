15-летнюю харьковчанку возвращали домой полицейские
Девушка-подросток ушла из дома, поругавшись с матерью.
«11 июня в Харьковский РУП № 1 ГУНП в Харьковской области поступило заявление от 33-летней женщины об исчезновении ее 15-летней дочери, которая более суток назад сбежала из дома. На поиск подростка был задействован весь личный состав полиции, отработаны места сбора несовершеннолетних, железнодорожные и автовокзалы, предоставлены ориентировки в поисковые сообщества. Сотрудники сектора ювенальной превенции ХРУП № 1 нашли девушку у ее бабушки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Во время поисков Виолетты на Харьковщине находили неразорванные снаряды и мины
Как оказалось, из дому девушка ушла, поругавшись с матерью. На мать составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Также полицейские провели с семейством воспитательные беседы.
Новости по теме:
Вы читали новость: «15-летнюю харьковчанку возвращали домой полицейские»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девушка-подросток ушла из дома, поругавшись с матерью".