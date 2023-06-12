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15-летнюю харьковчанку возвращали домой полицейские

Общество 10:58   12.06.2023
Оксана Горун
15-летнюю харьковчанку возвращали домой полицейские

Девушка-подросток ушла из дома, поругавшись с матерью.

«11 июня в Харьковский РУП № 1 ГУНП в Харьковской области поступило заявление от 33-летней женщины об исчезновении ее 15-летней дочери, которая более суток назад сбежала из дома. На поиск подростка был задействован весь личный состав полиции, отработаны места сбора несовершеннолетних, железнодорожные и автовокзалы, предоставлены ориентировки в поисковые сообщества. Сотрудники сектора ювенальной превенции ХРУП № 1 нашли девушку у ее бабушки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Как оказалось, из дому девушка ушла, поругавшись с матерью. На мать составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Также полицейские провели с семейством воспитательные беседы.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девушка-подросток ушла из дома, поругавшись с матерью".