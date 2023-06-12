15-річну харків’янку повертали додому поліцейські

Дівчина-підліток пішла з дому, посварившись із матір’ю.

“11 червня до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від 33-річної жінки про зникнення її 15-річної доньки, яка понад добу тому втекла з дому. На пошук підлітка був залучений весь особовий склад поліції, відпрацьовані місця збору неповнолітніх, залізничні та автовокзали, надані орієнтування у пошукові спільноти. Працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 знайшли дівчину у її бабусі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Як виявилося, з дому дівчина пішла, посварившись із матір’ю. На матір склали протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дитини. Також поліціянти провели із сімейством виховні бесіди.