Суд заставляет КП на Харьковщине привести в порядок укрытие

Харьковская областная прокуратура сообщила, что суд удовлетворил иск к коммунальному предприятию Лозовой.

«Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области к коммунальному предприятию о признании противоправным бездействия и обязательстве привести в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения защитного сооружения гражданской защиты», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Укрытие, рассчитанное на 120 человек, находится на балансе одного из коммунальных предприятий Лозовой.

«Несмотря на то, что еще в феврале 2022 года инспектором ГСЧС Украины в Харьковской области выявлено, что указанное противорадиационное укрытие не обеспечено необходимым имуществом, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, дизельной электростанцией, системами связи и оповещения и тому подобное, о чем было составлено соответствующее предписание, нарушения до сих пор не устранены», — подчеркнули прокуроры.

Поэтому они обратились в суд. Судьи позицию прокуроров поддержали и обязали предприятие привести укрытие в надлежащее состояние.