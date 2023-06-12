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Суд заставляет КП на Харьковщине привести в порядок укрытие

Общество 09:19   12.06.2023
Оксана Горун
Суд заставляет КП на Харьковщине привести в порядок укрытие

Харьковская областная прокуратура сообщила, что суд удовлетворил иск к коммунальному предприятию Лозовой.

«Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области к коммунальному предприятию о признании противоправным бездействия и обязательстве привести в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения защитного сооружения гражданской защиты», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Укрытие, рассчитанное на 120 человек, находится на балансе одного из коммунальных предприятий Лозовой.

«Несмотря на то, что еще в феврале 2022 года инспектором ГСЧС Украины в Харьковской области выявлено, что указанное противорадиационное укрытие не обеспечено необходимым имуществом, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, дизельной электростанцией, системами связи и оповещения и тому подобное, о чем было составлено соответствующее предписание, нарушения до сих пор не устранены», — подчеркнули прокуроры.

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Поэтому они обратились в суд. Судьи позицию прокуроров поддержали и обязали предприятие привести укрытие в надлежащее состояние.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 09:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что суд удовлетворил иск к коммунальному предприятию Лозовой".