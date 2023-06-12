Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття

Харківська обласна прокуратура повідомила, що суд задовольнив позов до комунального підприємства Лозової.

“Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області до комунального підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Укриття, що розраховане на 120 осіб, перебуває на балансі одного із комунальних підприємств Лозової.

“Попри те, що ще в лютому 2022 року інспектором ДСНС України у Харківській області виявлено, що зазначене протирадіаційне укриття не забезпечено необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку й оповіщення тощо, про що було складено відповідний припис, порушення досі не усунуті”, – наголосили прокурори.

Тому вони звернулися до суду. Судді позицію прокурорів підтримали та зобов’язали підприємство привести укриття в належний стан.