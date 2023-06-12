Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття

Суспільство 09:19   12.06.2023
Оксана Горун
Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття

Харківська обласна прокуратура повідомила, що суд задовольнив позов до комунального підприємства Лозової.

“Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області до комунального підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Укриття, що розраховане на 120 осіб, перебуває на балансі одного із комунальних підприємств Лозової.

“Попри те, що ще в лютому 2022 року інспектором ДСНС України у Харківській області виявлено, що зазначене протирадіаційне укриття не забезпечено необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку й оповіщення тощо, про що було складено відповідний припис, порушення досі не усунуті”, – наголосили прокурори.

Читайте також: Під Харковом є протирадіаційне укриття на 600 людей, але його не підготували

Тому вони звернулися до суду. Судді позицію прокурорів підтримали та зобов’язали підприємство привести укриття в належний стан.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У громаді під Харковом завтра відключать світло майже на цілий день
У громаді під Харковом завтра відключать світло майже на цілий день
12.06.2023
Розмінування: на Харківщині буде чути вибухи
Розмінування: на Харківщині буде чути вибухи
12.06.2023
Українські сили досягли успіхів у Запорізькій та Донецькій областях – ISW
Українські сили досягли успіхів у Запорізькій та Донецькій областях – ISW
12.06.2023
Синєгубов заявив про ранкові обстріли Харківщини: двоє поранених
Синєгубов заявив про ранкові обстріли Харківщини: двоє поранених
12.06.2023
Контрнаступ ЗСУ: звільнили ще одне село, є вбиті та полонені вороги (відео)
Контрнаступ ЗСУ: звільнили ще одне село, є вбиті та полонені вороги (відео)
12.06.2023
Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття
Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття
12.06.2023

Новини за темою:

17:19
На Харківщині судитимуть ФОП, яка працювала за законами окупантів
10:32
На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)
17:56
9 років за ґратами отримав чоловік, який збував метадон і димедрол у Харкові
16:21
Як у метро Харкова ховалися і виживали. У підземці Берліна – фотовиставка
13:52
Прокуратура Харківщини показала наслідки ракетного удару та атаки “Шахедів”

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 09:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що суд задовольнив позов до комунального підприємства Лозової".