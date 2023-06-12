Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття
Харківська обласна прокуратура повідомила, що суд задовольнив позов до комунального підприємства Лозової.
“Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області до комунального підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Укриття, що розраховане на 120 осіб, перебуває на балансі одного із комунальних підприємств Лозової.
“Попри те, що ще в лютому 2022 року інспектором ДСНС України у Харківській області виявлено, що зазначене протирадіаційне укриття не забезпечено необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку й оповіщення тощо, про що було складено відповідний припис, порушення досі не усунуті”, – наголосили прокурори.
Читайте також: Під Харковом є протирадіаційне укриття на 600 людей, але його не підготували
Тому вони звернулися до суду. Судді позицію прокурорів підтримали та зобов’язали підприємство привести укриття в належний стан.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 09:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що суд задовольнив позов до комунального підприємства Лозової".