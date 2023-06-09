Під Харковом є протирадіаційне укриття на 600 людей, але його не підготували
У селищі Солоницівка Харківської області за рішенням суду місцева влада має привести у належний технічний стан укриття, розраховане на 598 осіб.
Йдеться про протирадіаційне укриття, яке експлуатується дитсадком. Наразі захисна споруда знаходиться в обмежено готовому стані до використання за призначенням, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Зазначається, що за результатами перевірки укриття було встановлено численні порушення вимог Кодексу цивільного захисту та інших нормативно-правових актів, проте селищна рада так і не привела захисну споруду до стану готовності.
Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора. Наразі триває термін на апеляційне оскарження рішення.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 09:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Солоницівка Харківської області за рішенням суду місцева влада має привести у належний технічний стан укриття, розраховане на 598 осіб.".