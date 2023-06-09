Під Харковом є протирадіаційне укриття на 600 людей, але його не підготували

У селищі Солоницівка Харківської області за рішенням суду місцева влада має привести у належний технічний стан укриття, розраховане на 598 осіб.

Йдеться про протирадіаційне укриття, яке експлуатується дитсадком. Наразі захисна споруда знаходиться в обмежено готовому стані до використання за призначенням, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Зазначається, що за результатами перевірки укриття було встановлено численні порушення вимог Кодексу цивільного захисту та інших нормативно-правових актів, проте селищна рада так і не привела захисну споруду до стану готовності.

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора. Наразі триває термін на апеляційне оскарження рішення.