Под Харьковом есть противорадиационное укрытие на 600 людей, но оно не готово
В поселке Солоницевка Харьковской области по решению суда местные власти должны привести в надлежащее техническое состояние укрытие, рассчитанное на 598 человек.
Речь идет о противорадиационном укрытии, которое эксплуатируется детсадом. Сейчас защитное сооружение находится в ограниченно готовом состоянии к использованию по назначению, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Отмечается, что по результатам проверки укрытия были установлены многочисленные нарушения требований Кодекса гражданской защиты и других нормативно-правовых актов, однако поселковый совет так и не привел защитное сооружение в состояние готовности.
Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокурора. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 09:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Солоницевка Харьковской области по решению суда местные власти должны привести в надлежащее техническое состояние укрытие, рассчитанное на 598 человек.".