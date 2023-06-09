Под Харьковом есть противорадиационное укрытие на 600 людей, но оно не готово

В поселке Солоницевка Харьковской области по решению суда местные власти должны привести в надлежащее техническое состояние укрытие, рассчитанное на 598 человек.

Речь идет о противорадиационном укрытии, которое эксплуатируется детсадом. Сейчас защитное сооружение находится в ограниченно готовом состоянии к использованию по назначению, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Отмечается, что по результатам проверки укрытия были установлены многочисленные нарушения требований Кодекса гражданской защиты и других нормативно-правовых актов, однако поселковый совет так и не привел защитное сооружение в состояние готовности.

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокурора. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения.