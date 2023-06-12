В Индустриальном районе возобновили работу насосной станции

КП «Харьковводоканал» возобновил работу насосной станции, снабжающей водой потребителей жилых массивов Рогань, Горизонт и Солнечный в Индустриальном районе, сообщили в Харьковском горсовете.

Начальник управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжения» Александр Черняев напомнил, что после обстрела объектов критической инфраструктуры города в феврале 2023 станция была полностью обесточена.

«Тогда водоснабжение временно обеспечили за счет соседних насосных станций. Но работы по восстановлению поврежденной станции не прекращались. Пока она была обесточена, мы провели капитальную ревизию всего электро- и насосного оборудования», – отметил Александр Черняев.

По его словам, на станции установили генераторы, благодаря которым в случае возникновения внештатной ситуации она продолжит работу автономно и будет подавать воду.

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