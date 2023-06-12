Live
  • Понедельник 12.06.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

В Индустриальном районе возобновили работу насосной станции

Общество 14:28   12.06.2023
Виктория Яковенко
В Индустриальном районе возобновили работу насосной станции Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковводоканал» возобновил работу насосной станции, снабжающей водой потребителей жилых массивов Рогань, Горизонт и Солнечный в Индустриальном районе, сообщили в Харьковском горсовете. 

Начальник управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжения» Александр Черняев напомнил, что после обстрела объектов критической инфраструктуры города в феврале 2023 станция была полностью обесточена.

«Тогда водоснабжение временно обеспечили за счет соседних насосных станций. Но работы по восстановлению поврежденной станции не прекращались. Пока она была обесточена, мы провели капитальную ревизию всего электро- и насосного оборудования», – отметил Александр Черняев.

По его словам, на станции установили генераторы, благодаря которым в случае возникновения внештатной ситуации она продолжит работу автономно и будет подавать воду.

01

02
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: В Харькове устанавливают генераторы на объектах водоснабжения

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
12.06.2023
В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)
В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)
12.06.2023
Громко праздновали: в Харькове пьяный мужчина угрожал соседям гранатой
Громко праздновали: в Харькове пьяный мужчина угрожал соседям гранатой
12.06.2023
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
12.06.2023
В Индустриальном районе возобновили работу насосной станции
В Индустриальном районе возобновили работу насосной станции
12.06.2023
Третий день подряд враг обстреливает село Ивашки: населенный пункт обесточен
Третий день подряд враг обстреливает село Ивашки: населенный пункт обесточен
12.06.2023

Новости по теме:

15:41
Кормил оккупантов мясом и платил налоги в РФ: на Харьковщине поймали фермера
14:13
С завтрашнего дня два харьковских автобуса поменяют маршруты на два месяца
14:55
В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
13:07
Ночью на Салтовке мужчина хотел обокрасть магазин, его остановили патрульные
12:19
В Харькове пьяный мужчина набросился с ножом на знакомого из-за долгов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Индустриальном районе возобновили работу насосной станции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 14:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» возобновил работу насосной станции, снабжающей водой потребителей жилых массивов Рогань, Горизонт и Солнечный в Индустриальном районе, сообщили в Харьковском горсовете. ".