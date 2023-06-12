В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції

КП «Харківводоканал» відновило роботу насосної станції, що забезпечує водою споживачів житлових масивів Рогань, Горизонт та Сонячний в Індустріальному районі, повідомили в Харківській міськраді.

Начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв нагадав, що після обстрілу об’єктів критичної інфраструктури міста в лютому 2023 року станція була повністю знеструмлена.

«Тоді водопостачання тимчасово забезпечили за рахунок сусідніх насосних станцій. Але роботи щодо відновлення пошкодженої станції не припинялися. Поки вона була знеструмлена, ми провели капітальну ревізію всього електро- та насосного обладнання», – зазначив Олександр Черняєв.

За його словами, на станції встановили генератори, завдяки яким у випадку виникнення позаштатної ситуації вона продовжить працювати автономно і подаватиме воду.