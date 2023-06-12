Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції

Суспільство 14:28   12.06.2023
Вікторія Яковенко
В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції Фото: Харківська міськрада

КП «Харківводоканал» відновило роботу насосної станції, що забезпечує водою споживачів житлових масивів Рогань, Горизонт та Сонячний в Індустріальному районі, повідомили в Харківській міськраді. 

Начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв нагадав, що після обстрілу об’єктів критичної інфраструктури міста в лютому 2023 року станція була повністю знеструмлена.

«Тоді водопостачання тимчасово забезпечили за рахунок сусідніх насосних станцій. Але роботи щодо відновлення пошкодженої станції не припинялися. Поки вона була знеструмлена, ми провели капітальну ревізію всього електро- та насосного обладнання», – зазначив Олександр Черняєв.

За його словами, на станції встановили генератори, завдяки яким у випадку виникнення позаштатної ситуації вона продовжить працювати автономно і подаватиме воду.

01

02
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: У Харкові встановлюють генератори на об’єктах водопостачання

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції
В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції
12.06.2023
Квиток у жіночому купе вже можна придбати на потяг Харків – Ясіня
Квиток у жіночому купе вже можна придбати на потяг Харків – Ясіня
12.06.2023
Підрив курсантів: начальник кафедри шантажем змусив розбирати боєприпас
Підрив курсантів: начальник кафедри шантажем змусив розбирати боєприпас
12.06.2023
Третій день поспіль ворог обстрілює село Івашки: населений пункт знеструмлено
Третій день поспіль ворог обстрілює село Івашки: населений пункт знеструмлено
12.06.2023
Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою
Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою
12.06.2023
На Куп’янщині воїни 92 ОМБр знищили зенітну установку ворога (відео)
На Куп’янщині воїни 92 ОМБр знищили зенітну установку ворога (відео)
12.06.2023

Новини за темою:

15:41
Годував окупантів м’ясом та платив податки в РФ: на Харківщині піймали фермера
14:13
Відзавтра два харківські автобуси змінять маршрути на два місяці
14:55
У метро Харкова планують перейменувати станцію «Пушкінська»
13:07
Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні
12:19
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» відновило роботу насосної станції, що забезпечує водою споживачів житлових масивів Рогань, Горизонт та Сонячний в Індустріальному районі, повідомили в Харківській міськраді. ".