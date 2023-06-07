У Харкові встановлюють генератори на об’єктах водопостачання
КП «Харківводоканал» встановило альтернативні джерела електропостачання на насосній станції, яка подає воду у Немишлянському, Основ’янському та Індустріальному районах.
Про це пише пресслужба міськради з посиланням на начальника управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександра Черняєва. За його словами, з початком воєнних дій у місті проводиться системна робота щодо забезпечення насосних станцій альтернативними джерелами електропостачання.
«На цьому об’єкті вже закінчили монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Одночасно оновили електрообладнання на самій насосній станції, що знизить ризики при стрибках електропостачання та дозволить уберегти прилади і перекачувальні агрегати від перепадів напруги. Модернізована та доукомплектована генераторами станція працює у штатному режимі», – зазначив Олександр Черняєв.
За його словами, завдяки генераторам при виникненні будь-якої позаштатної ситуації, пов’язаної з припиненням електропостачання, станція продовжить працювати автономно та подаватиме воду.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 20:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» встановило альтернативні джерела електропостачання на насосній станції, яка подає воду у Немишлянському, Основ’янському та Індустріальному районах.".