Live
  • Середа 07.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.05
    • 🟢

У Харкові встановлюють генератори на об’єктах водопостачання

Суспільство 20:06   07.06.2023
Олена Нагорна
У Харкові встановлюють генератори на об’єктах водопостачання

КП «Харківводоканал» встановило альтернативні джерела електропостачання на насосній станції, яка подає воду у Немишлянському, Основ’янському та Індустріальному районах.

Про це пише пресслужба міськради з посиланням на начальника управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександра Черняєва. За його словами, з початком воєнних дій у місті проводиться системна робота щодо забезпечення насосних станцій альтернативними джерелами електропостачання.

«На цьому об’єкті вже закінчили монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Одночасно оновили електрообладнання на самій насосній станції, що знизить ризики при стрибках електропостачання та дозволить уберегти прилади і перекачувальні агрегати від перепадів напруги. Модернізована та доукомплектована генераторами станція працює у штатному режимі», – зазначив Олександр Черняєв.

За його словами, завдяки генераторам при виникненні будь-якої позаштатної ситуації, пов’язаної з припиненням електропостачання, станція продовжить працювати автономно та подаватиме воду.

Читайте також: Ракетний удар по Римарській: у Харкові завершили ремонт водоводу

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Збитки у 46 млрд грн. Що зробила РФ із природою, підірвавши Каховську ГЕС
Збитки у 46 млрд грн. Що зробила РФ із природою, підірвавши Каховську ГЕС
07.06.2023
На Римарській у Харкові майже усунули наслідки ракетного удару – Терехов
На Римарській у Харкові майже усунули наслідки ракетного удару – Терехов
07.06.2023
Порибалили: у жителів Харківщини за рішенням суду конфіскували автомобіль
Порибалили: у жителів Харківщини за рішенням суду конфіскували автомобіль
07.06.2023
У Харкові встановлюють генератори на об’єктах водопостачання
У Харкові встановлюють генератори на об’єктах водопостачання
07.06.2023
Дворічну Віолетту Мужичук, яка загубилася на Харківщині, виписали з лікарні
Дворічну Віолетту Мужичук, яка загубилася на Харківщині, виписали з лікарні
07.06.2023
Підрив авто з родиною на Харківщині: поранених дівчат виписують з лікарні
Підрив авто з родиною на Харківщині: поранених дівчат виписують з лікарні
07.06.2023

Новини за темою:

19:44
На Римарській у Харкові майже усунули наслідки ракетного удару – Терехов
19:23
Порибалили: у жителів Харківщини за рішенням суду конфіскували автомобіль
18:48
Армія РФ била з авіації по Куп’янщині та півночі Харківщини – Генштаб
18:23
Для сім’ї переселенців із вісьмома дітьми зведуть новий будинок під Харковом
17:41
Комунальники Харкова відправили гуманітарну допомогу до Херсона (відео, фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові встановлюють генератори на об’єктах водопостачання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 20:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» встановило альтернативні джерела електропостачання на насосній станції, яка подає воду у Немишлянському, Основ’янському та Індустріальному районах.".