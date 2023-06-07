В Харькове устанавливают генераторы на объектах водоснабжения

КП «Харьковводоканал» установило альтернативные источники электроснабжения на насосной станции, которая подает воду в Немышлянском, Основянском и Индустриальном районах.

Об этом пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на начальника управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжение» Александр Черняев. По его словам, с началом военных действий в городе проводится системная работа по обеспечению насосных станций альтернативными источниками электроснабжения.

«На этом объекте уже закончили монтажные и пусконаладочные работы. Одновременно обновили электрооборудование на самой насосной станции, что снизит риски при скачках электроэнергии и позволит уберечь приборы и перекачивающие агрегаты от перепадов напряжения. Модернизированная и доукомплектованная генераторами станция работает в штатном режиме», — отметил Черняев.

По его словам, благодаря генераторам, при возникновении любой нештатной ситуации, связанной с прекращением электроснабжения, станция продолжит работать автономно и подавать воду.