В Харькове устанавливают генераторы на объектах водоснабжения
КП «Харьковводоканал» установило альтернативные источники электроснабжения на насосной станции, которая подает воду в Немышлянском, Основянском и Индустриальном районах.
Об этом пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на начальника управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжение» Александр Черняев. По его словам, с началом военных действий в городе проводится системная работа по обеспечению насосных станций альтернативными источниками электроснабжения.
«На этом объекте уже закончили монтажные и пусконаладочные работы. Одновременно обновили электрооборудование на самой насосной станции, что снизит риски при скачках электроэнергии и позволит уберечь приборы и перекачивающие агрегаты от перепадов напряжения. Модернизированная и доукомплектованная генераторами станция работает в штатном режиме», — отметил Черняев.
По его словам, благодаря генераторам, при возникновении любой нештатной ситуации, связанной с прекращением электроснабжения, станция продолжит работать автономно и подавать воду.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 20:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» установило альтернативные источники электроснабжения на насосной станции, которая подает воду в Немышлянском, Основянском и Индустриальном районах.".