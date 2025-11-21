Live

Одну зі станцій метро у Харкові закриють в суботу: подробиці

Суспільство 16:05   21.11.2025
Вікторія Яковенко
Одну зі станцій метро у Харкові закриють в суботу: подробиці Фото: КП “Харківський метрополітен”

Завтра, 22 листопада у Харкові тимчасово закриють станцію «Перемога», розповіли у КП «Харківський метрополітен».

«На цей час рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде виконуватись від станції «Метробудівників» до станції «Олексіївська» і у зворотному напрямку. Графік руху поїздів у вихідні Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення зі станції «Перемога», – йдеться у повідомленні.

У метро уточнили, що при цьому громадяни зможуть використовувати станцію у якості тимчасового укриття під час повітряних тривог.

«На період закриття станції курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут «РК «Проспект Перемоги» – ст. м. «Олексіївська», – додали у КП.

Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Читайте також: «Відверта розмова була»: на яких форумах побував мер Харкова Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чому відключення світла на Харківщині може не співпадати з графіком – ОВА
Чому відключення світла на Харківщині може не співпадати з графіком – ОВА
21.11.2025, 16:42
Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова
Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова
21.11.2025, 13:43
Збрехала про вбивство: що світить жінці на Харківщині за п’яний дзвінок на 102
Збрехала про вбивство: що світить жінці на Харківщині за п’яний дзвінок на 102
21.11.2025, 13:09
В ХОВА відповіли на заяви Герасимова про «захоплення Куп’янська» (відео)
В ХОВА відповіли на заяви Герасимова про «захоплення Куп’янська» (відео)
21.11.2025, 14:04
«Відверта розмова була»: на яких форумах побував мер Харкова Терехов 📹
«Відверта розмова була»: на яких форумах побував мер Харкова Терехов 📹
21.11.2025, 15:25
Відділення «швидкої» постраждало через обстріл РФ на Харківщині (фото)
Відділення «швидкої» постраждало через обстріл РФ на Харківщині (фото)
21.11.2025, 12:33

Новини за темою:

22.12.2023
Завтра у Харкові закриють станцію метро, пустять автобус: подробиці
05.12.2023
У Харкові завтра вранці закриють дві станції метро, пустять автобус
23.09.2023
Завтра, 24 вересня, зачинять одну зі станцій харківського метро: подробиці
06.09.2023
Завтра, 7 вересня, у Харкові закриють залізничний переїзд: подробиці
10.08.2023
На 5 місяців зачинять пішохідний перехід на станції метро «Перемога» у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Одну зі станцій метро у Харкові закриють в суботу: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 16:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 22 листопада у Харкові тимчасово закриють станцію «Перемога», розповіли у КП «Харківський метрополітен».".