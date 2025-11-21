Одну из станций метро в Харькове закроют в субботу: подробности
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Завтра, 22 ноября, в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен».
«В это время движение поездов по Алексеевской линии метрополитена будет выполняться от станции «Метростроителей» до станции «Алексеевская» и в обратном направлении. График движения поездов по выходным Алексеевской линией остается без изменений, за исключением отправления со станции «Победа», – говорится в сообщении.
В метро уточнили, что при этом жители смогут использовать станцию в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.
«На период закрытия станции будет курсировать временный троллейбусный маршрут «РК «Проспект Победы» – ст. м. «Алексеевская», – добавили в КП.
О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.
