Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности

В субботу, 23 декабря, станция метро «Победа» по техническим причинам будет временно закрыта для обслуживания пассажиров.

Как сообщили в КП «Харьковский метрополитен», движение поездов Алексеевской линией будет временно выполняться от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и обратно.

В метрополитене также заявили, что в связи с закрытием станции с 18:30 до 21:30 пустят автобус №2:

пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ст. м. «Алексеевская».

Об открытие станции сообщат дополнительно.