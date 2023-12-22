Live
  • Пт 22.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности

Общество 13:20   22.12.2023
Виктория Яковенко
Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В субботу, 23 декабря, станция метро «Победа» по техническим причинам будет временно закрыта для обслуживания пассажиров.

Как сообщили в КП «Харьковский метрополитен», движение поездов Алексеевской линией будет временно выполняться от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и обратно.

В метрополитене также заявили, что в связи с закрытием станции с 18:30 до 21:30 пустят автобус №2:

пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ст. м. «Алексеевская».

Об открытие станции сообщат дополнительно.

Читайте также: Где делать новогодние селфи: рейтинг локаций в метро Харькова (видео, фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
21.12.2023, 15:08
Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности
Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности
22.12.2023, 13:20
«Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года
«Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года
22.12.2023, 12:13
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
Три российских истребителя Су-34 сбили на Южном направлении – Воздушные силы
Три российских истребителя Су-34 сбили на Южном направлении – Воздушные силы
22.12.2023, 13:10
Не строил и не платил за аренду: в Харькове забрали землю у частника
Не строил и не платил за аренду: в Харькове забрали землю у частника
22.12.2023, 13:56

Новости по теме:

15:57
На Харьковщине автобус скатился в забор: пассажиров освободили ГСЧСники (фото)
14:12
В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус
12:49
Автобус врезался в блоки под Харьковом: состояние детей, что говорит водитель
10:25
Автобус с детской командой врезался в блоки под Харьковом: трое пострадавших
22:49
Один человек погиб, 18 пострадали. Авто врезалось в автобус на Харьковщине

Вы читали новость: «Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 декабря, станция метро «Победа» по техническим причинам будет временно закрыта для обслуживания пассажиров.".