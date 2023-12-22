Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В субботу, 23 декабря, станция метро «Победа» по техническим причинам будет временно закрыта для обслуживания пассажиров.
Как сообщили в КП «Харьковский метрополитен», движение поездов Алексеевской линией будет временно выполняться от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и обратно.
В метрополитене также заявили, что в связи с закрытием станции с 18:30 до 21:30 пустят автобус №2:
пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ст. м. «Алексеевская».
Об открытие станции сообщат дополнительно.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 декабря, станция метро «Победа» по техническим причинам будет временно закрыта для обслуживания пассажиров.".