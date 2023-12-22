Завтра у Харкові закриють станцію метро, пустять автобус: подробиці
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У суботу, 23 грудня, станція метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.
Як повідомили у КП «Харківський метрополітен», рух поїздів Олексіївською лінією буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотному напрямку.
У метрополітені також заявили, що у зв’язку з закриттям станції з 18:30 до 21:30 пустять автобус №2:
пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги – пр. Людвiга Свободи – ст. м. «Олексiївська».
Про відкриття станції обіцяють повідомити додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 23 грудня, станція метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.".