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Завтра у Харкові закриють станцію метро, пустять автобус: подробиці

Суспільство 13:20   22.12.2023
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові закриють станцію метро, пустять автобус: подробиці Фото: КП “Харківський метрополітен”

У суботу, 23 грудня, станція метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.

Як повідомили у КП «Харківський метрополітен», рух поїздів Олексіївською лінією буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотному напрямку.

У метрополітені також заявили, що у зв’язку з закриттям станції з 18:30 до 21:30 пустять автобус №2:

пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги –  пр. Людвiга Свободи – ст. м. «Олексiївська».

Про відкриття станції обіцяють повідомити додатково.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 23 грудня, станція метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.".