Завтра, 24 сентября, закроют одну из станций харьковского метро: подробности

В Харькове в воскресенье временно закроют станцию метро «Победа».

24 сентября движение поездов Алексеевской линией будет временно происходить от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и в обратном направлении, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Станцию метро «Победа» по техническим причинам временно закроют для обслуживания пассажиров.

О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

На время закрытия станции также организуют временный автобусный маршрут №6: «Пр. Победы (разворотный круг трамваев) – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – станция метро «Алексеевская».