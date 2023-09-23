Завтра, 24 сентября, закроют одну из станций харьковского метро: подробности
В Харькове в воскресенье временно закроют станцию метро «Победа».
24 сентября движение поездов Алексеевской линией будет временно происходить от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и в обратном направлении, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
Станцию метро «Победа» по техническим причинам временно закроют для обслуживания пассажиров.
О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.
На время закрытия станции также организуют временный автобусный маршрут №6: «Пр. Победы (разворотный круг трамваев) – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – станция метро «Алексеевская».
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в воскресенье временно закроют станцию метро «Победа».".