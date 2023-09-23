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Завтра, 24 сентября, закроют одну из станций харьковского метро: подробности

Общество 08:16   23.09.2023
Виктория Яковенко
Завтра, 24 сентября, закроют одну из станций харьковского метро: подробности

В Харькове в воскресенье временно закроют станцию метро «Победа».

24 сентября движение поездов Алексеевской линией будет временно происходить от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и в обратном направлении, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Станцию метро «Победа» по техническим причинам временно закроют для обслуживания пассажиров.

О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

На время закрытия станции также организуют временный автобусный маршрут №6: «Пр. Победы (разворотный круг трамваев) – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – станция метро «Алексеевская».

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в воскресенье временно закроют станцию метро «Победа».".