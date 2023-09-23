Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Завтра, 24 вересня, зачинять одну зі станцій харківського метро: подробиці

Суспільство 08:16   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Завтра, 24 вересня, зачинять одну зі станцій харківського метро: подробиці

У Харкові в неділю тимчасово зачинять станцію метро «Перемога».

24 вересня рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотному напрямку, повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Станцію метро «Перемога» з технічних причин тимчасово зачинять для обслуговування пасажирів.

Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

На час закриття станції також організують тимчасовий автобусний маршрут №6: «Пр. Перемоги (розворотне коло трамваїв) – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – станція метро «Олексіївська».

Читайте також: Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
25.09.2023, 06:00
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
24.09.2023, 06:00
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
24.09.2023, 19:53
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
24.09.2023, 20:27
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
24.09.2023, 19:03
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
24.09.2023, 15:01

Новини за темою:

20:57
Набережна майбутнього і розширення Олексіївки: Терехов показав проєкти (відео)
20:24
У середу трамвай №20 ходитиме по-іншому, з Олексіївки пустять автобус
18:06
КВПВ наводить лад на Олексіївці
21:27
Вкрав 150 тисяч гривень: на Харківщині підприємець нажився на дітях
15:14
Комунальники Харкова ремонтують водопровід на Олексіївці та Науковій

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Завтра, 24 вересня, зачинять одну зі станцій харківського метро: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 08:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в неділю тимчасово зачинять станцію метро «Перемога».".