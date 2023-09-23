Завтра, 24 вересня, зачинять одну зі станцій харківського метро: подробиці
У Харкові в неділю тимчасово зачинять станцію метро «Перемога».
24 вересня рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотному напрямку, повідомили у КП «Харківський метрополітен».
Станцію метро «Перемога» з технічних причин тимчасово зачинять для обслуговування пасажирів.
Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.
На час закриття станції також організують тимчасовий автобусний маршрут №6: «Пр. Перемоги (розворотне коло трамваїв) – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – станція метро «Олексіївська».
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 08:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в неділю тимчасово зачинять станцію метро «Перемога».".