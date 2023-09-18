Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові

Економіка 20:29   18.09.2023
Олена Нагорна
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові

На продовження третьої лінії метрополітену у Харкові у державному бюджеті на 2024 рік закладають 722 мільйони гривень.

Така субвенція, яку планують виділити зі спеціального фонду, значиться в пояснювальній записці до проєкту закону про державний бюджет України на 2024 рік.

Нагадаємо, що до бюджету Харкова на 2023 рік була перерахована субвенція з держбюджету на продовження будівництва Олексіївської лінії метро у розмірі 1,52 мільярда гривень. Йшлося про кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, повідомляли у ГО “ХАЦ”.

Читайте також: Пішохідний перехід у центрі Харкова, що не працював вранці 1 вересня, відкрили

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Авто екстреної допомоги передали в Харкові захисникам із 3-ї ОШБр (фото)
Авто екстреної допомоги передали в Харкові захисникам із 3-ї ОШБр (фото)
18.09.2023, 21:47
«Харківводоканал» підготував до зими комунікації в укриттях
«Харківводоканал» підготував до зими комунікації в укриттях
18.09.2023, 16:20
Допомога сім’ям із прийомними дітьми: про унікальну програму розповіли у ХОВА
Допомога сім’ям із прийомними дітьми: про унікальну програму розповіли у ХОВА
18.09.2023, 21:28
У вівторок на Харківщині на півтори години перекриють дорогу М-03. Подробиці
У вівторок на Харківщині на півтори години перекриють дорогу М-03. Подробиці
18.09.2023, 21:00
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові
18.09.2023, 20:29
Ворог активно готується до відновлення наступу під Куп’янськом – Сирський
Ворог активно готується до відновлення наступу під Куп’янськом – Сирський
18.09.2023, 19:06

Новини за темою:

20:29
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові
19:40
Євлаш: на Куп’янський напрямок РФ кинула воювати футбольних фанатів
18:47
Авіація РФ била по Харківщині: Генштаб ЗСУ назвав три населені пункти
18:11
Гарячу воду повертають у 800 будинків: комунальники звернулися до харків’ян
16:58
Харків’янина, який жбурнув гранату в сусіда, судитимуть

  • Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 20:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На продовження третьої лінії метрополітену у Харкові у державному бюджеті на 2024 рік закладають 722 мільйони гривень.".