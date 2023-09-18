Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові
На продовження третьої лінії метрополітену у Харкові у державному бюджеті на 2024 рік закладають 722 мільйони гривень.
Така субвенція, яку планують виділити зі спеціального фонду, значиться в пояснювальній записці до проєкту закону про державний бюджет України на 2024 рік.
Нагадаємо, що до бюджету Харкова на 2023 рік була перерахована субвенція з держбюджету на продовження будівництва Олексіївської лінії метро у розмірі 1,52 мільярда гривень. Йшлося про кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, повідомляли у ГО “ХАЦ”.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На продовження третьої лінії метрополітену у Харкові у державному бюджеті на 2024 рік закладають 722 мільйони гривень.".