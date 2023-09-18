Больше 700 млн заложили в госбюджете-2024 на строительство метро в Харькове
На продолжение третьей линии метрополитена в Харькове в государственном бюджете на 2024 год закладывают 722 миллиона гривен.
Такая субвенция, которую планируют выделить из специального фонда, значится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2024 год.
Напомним, что в бюджет Харькова на 2023 год поступила субвенция из госбюджета на продолжение строительства Алексеевской линии метро в размере 1,52 миллиарда гривен. Речь шла о кредитных средствах Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сообщали в ОО «ХАЦ».
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На продолжение третьей линии метрополитена в Харькове в государственном бюджете на 2024 год закладывают 722 миллиона гривен.".