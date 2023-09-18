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Больше 700 млн заложили в госбюджете-2024 на строительство метро в Харькове

Общество 20:29   18.09.2023
Елена Нагорная
Больше 700 млн заложили в госбюджете-2024 на строительство метро в Харькове

На продолжение третьей линии метрополитена в Харькове в государственном бюджете на 2024 год закладывают 722 миллиона гривен.

Такая субвенция, которую планируют выделить из специального фонда, значится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2024 год.

Напомним, что в бюджет Харькова на 2023 год поступила субвенция из госбюджета на продолжение строительства Алексеевской линии метро в размере 1,52 миллиарда гривен. Речь шла о кредитных средствах Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сообщали в ОО «ХАЦ».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 20:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На продолжение третьей линии метрополитена в Харькове в государственном бюджете на 2024 год закладывают 722 миллиона гривен.".