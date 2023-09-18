Больше 700 млн заложили в госбюджете-2024 на строительство метро в Харькове

На продолжение третьей линии метрополитена в Харькове в государственном бюджете на 2024 год закладывают 722 миллиона гривен.

Такая субвенция, которую планируют выделить из специального фонда, значится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2024 год.

Напомним, что в бюджет Харькова на 2023 год поступила субвенция из госбюджета на продолжение строительства Алексеевской линии метро в размере 1,52 миллиарда гривен. Речь шла о кредитных средствах Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сообщали в ОО «ХАЦ».