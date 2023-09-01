Пешеходный переход в центре Харькова, не работавший утром 1 сентября, открыли
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пешеходный переход возле станции «Майдан Конституции» в сторону ТРЦ «Никольский» открыли для обслуживания пассажиров.".