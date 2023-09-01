Пешеходный переход в центре Харькова, не работавший утром 1 сентября, открыли

Пешеходный переход возле станции «Майдан Конституции» в сторону ТРЦ «Никольский» открыли для обслуживания пассажиров.

О том, что переход открыли, пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила в 12:28.

Напомним, этот пешеходный переход закрывали с 9:00 1 сентября.