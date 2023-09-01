Пішохідний перехід у центрі Харкова, що не працював вранці 1 вересня, відкрили
Пішохідний перехід біля станції «Майдан Конституції» у бік ТРЦ «Нікольський» – відчинено для обслуговування пасажирів.
Про те, що перехід відкрили, пресслужба Харківського метрополітену повідомила о 12:28.
Нагадаємо, цей пішохідний перехід зачиняли з 9:00 1 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пішохідний перехід біля станції «Майдан Конституції» у бік ТРЦ «Нікольський» – відчинено для обслуговування пасажирів.".