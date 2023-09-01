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Пішохідний перехід у центрі Харкова, що не працював вранці 1 вересня, відкрили

Суспільство 12:41   01.09.2023
Вікторія Яковенко
Пішохідний перехід у центрі Харкова, що не працював вранці 1 вересня, відкрили

Пішохідний перехід біля станції «Майдан Конституції» у бік ТРЦ «Нікольський» – відчинено для обслуговування пасажирів.

Про те, що перехід відкрили, пресслужба Харківського метрополітену повідомила о 12:28.

Нагадаємо, цей пішохідний перехід зачиняли з 9:00 1 вересня.

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пішохідний перехід біля станції «Майдан Конституції» у бік ТРЦ «Нікольський» – відчинено для обслуговування пасажирів.".