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Пішохідний перехід однієї з центральних станцій метро Харкова закрили

Суспільство 09:59   24.06.2024
Оксана Горун
Пішохідний перехід однієї з центральних станцій метро Харкова закрили Фото: КП “Харківський метрополітен”

На станції метро “Університет” тимчасово закрили частину підземного пішохідного переходу, попередила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“Вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» (у бік Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт”, – поінформували в метрополітені.

Коли перехід буде знову доступним для харків’ян, про це повідомлять додатково.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 09:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Університет” тимчасово закрили частину підземного пішохідного переходу, попередила пресслужба КП “Харківський метрополітен”".