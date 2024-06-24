Пішохідний перехід однієї з центральних станцій метро Харкова закрили

На станції метро “Університет” тимчасово закрили частину підземного пішохідного переходу, попередила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“Вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» (у бік Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт”, – поінформували в метрополітені.

Коли перехід буде знову доступним для харків’ян, про це повідомлять додатково.