У Харкові запрацював електротранспорт, окрім кількох маршрутів

У Харкові після прильоту та відключення електрики відновили рух трамваїв і тролейбусів.

“У Харкові відновили рух наземного електротранспорту. Тимчасово не курсують лише тролейбуси №11 та 27 на пр. Ново-Баврському та трамваї №16, 16А та 27 на вул. Академіка Павлова“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. Відомо про одного загиблого та 11 постраждалих, двоє — у тяжкому стані. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.