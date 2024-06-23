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У Харкові запрацював електротранспорт, окрім кількох маршрутів

Суспільство 18:47   23.06.2024
Оксана Горун
У Харкові запрацював електротранспорт, окрім кількох маршрутів Фото: Пресслужба ХМР

У Харкові після прильоту та відключення електрики відновили рух трамваїв і тролейбусів.

У Харкові відновили рух наземного електротранспорту. Тимчасово не курсують лише тролейбуси №11 та 27 на пр. Ново-Баврському та трамваї №16, 16А та 27 на вул. Академіка Павлова“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. Відомо про одного загиблого та 11 постраждалих, двоє — у тяжкому стані. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 18:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після прильоту та відключення електрики відновили рух трамваїв і тролейбусів".