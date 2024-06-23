В Харькове заработал электротранспорт, кроме нескольких маршрутов

В Харькове после прилетом и отключения электричества восстановили движение трамваев и троллейбусов.

«В Харькове возобновлено движение наземного электротранспорта. Временно не курсируют только троллейбусы №11 и 27 по пр. Ново-Баврскому и трамваи №16, 16А и 27 по ул. Академика Павлова», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. Известно об одном погибшем и 11 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, заработало метро.