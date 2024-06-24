Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли

Общество 09:59   24.06.2024
Оксана Горун
Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли Фото: КП «Харьковский метрополитен»

На станции метро «Университет» временно закрыли часть подземного пешеходного перехода, предупредила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Выход №5 из подуличного пешеходного перехода на станции «Университет» (в сторону Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — проинформировали в метрополитене.

Когда переход будет вновь доступен для харьковчан, об этом сообщат дополнительно.

Читайте также: В Харькове заработал электротранспорт, кроме нескольких маршрутов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
24.06.2024, 08:14
На Харьковщине ВС РФ вышли на системное использование ФАБ-3000 — Коваленко
На Харьковщине ВС РФ вышли на системное использование ФАБ-3000 — Коваленко
24.06.2024, 09:48
В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото)
В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото)
24.06.2024, 08:52
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли
Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли
24.06.2024, 09:59

Новости по теме:

17:59
В Харькове появился свет, заработало метро
09:47
В центре Харькова закрыли часть подземного перехода метро
10:24
В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро
16:39
Три поезда для метро передаст Варшава Харькову
23:10
Работнику Харьковского метрополитена дали 12 лет за «слив» позиций ВСУ — ХАЦ

Вы читали новость: «Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 09:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Университет» временно закрыли часть подземного пешеходного перехода, предупредила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»".