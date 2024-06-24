Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
На станции метро «Университет» временно закрыли часть подземного пешеходного перехода, предупредила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
«Выход №5 из подуличного пешеходного перехода на станции «Университет» (в сторону Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — проинформировали в метрополитене.
Когда переход будет вновь доступен для харьковчан, об этом сообщат дополнительно.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Университет» временно закрыли часть подземного пешеходного перехода, предупредила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»".