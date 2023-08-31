1 вересня у центрі Харкова закриють підземний перехід: подробиці
З 9:00 у п’ятницю, 1 вересня, тимчасово зачинять частину підвуличного пішохідного переходу біля станції «Майдан Конституції» (у бік ТРЦ «Нікольський»).
Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.
Про відновлення роботи частини пішохідного переходу повідомлять додатково, зазначили у метрополітені.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 у п’ятницю, 1 вересня, тимчасово зачинять частину підвуличного пішохідного переходу біля станції «Майдан Конституції» (у бік ТРЦ «Нікольський»).".