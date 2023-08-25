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У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро

Суспільство 14:51   25.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро Фото: пресслужба Харківського метрополітену

Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня по 31 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

Перехід закривають через необхідність проведення ремонту.

«Перехід між вказаними станціями тимчасово буде здійснюватися через боковий пішохідний перехід», – зазначили у метрополітені.

Читайте також: На 5 місяців зачинять пішохідний перехід на станції метро «Перемога» у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня по 31 грудня.".