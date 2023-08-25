У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро
Фото: пресслужба Харківського метрополітену
Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня по 31 грудня.
Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.
Перехід закривають через необхідність проведення ремонту.
«Перехід між вказаними станціями тимчасово буде здійснюватися через боковий пішохідний перехід», – зазначили у метрополітені.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня по 31 грудня.".