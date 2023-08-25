У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро

Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня по 31 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

Перехід закривають через необхідність проведення ремонту.

«Перехід між вказаними станціями тимчасово буде здійснюватися через боковий пішохідний перехід», – зазначили у метрополітені.