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«Потекла» станція метро «Спортивна» у Харкові: роботи продовжуються (відео)

Суспільство 11:12   14.02.2024
Вікторія Яковенко
«Потекла» станція метро «Спортивна» у Харкові: роботи продовжуються (відео)

Усю ніч на станції метро «Спортивна» тривали роботи з ліквідації наслідків зсуву ґрунту, спричиненого ударами РФ по Харкову.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Там зазначили, що роботи продовжуватимуться й у найближчі ночі.

Нагадаємо, 13 лютого у КП “Харківський метрополітен” повідомили, що на станції метро “Спортивна” протікає стеля. Там пояснили: поблизу «Спортивної» неодноразово були “прильоти” російських ракет, через що сталися зсуви ґрунту, і, як наслідок, через стелю станції почала просочуватися вода. Через роботи центральний перехід зі станції “Спортивна” на станцію “Метробудівників” закрили для пасажирів. Бічний перехід – відкритий.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усю ніч на станції метро «Спортивна» тривали роботи з ліквідації наслідків зсуву ґрунту, спричиненого ударами РФ по Харкову.".