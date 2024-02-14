«Потекла» станция метро «Спортивная» в Харькове: работы продолжаются (видео)

Всю ночь на станции метро «Спортивная» продолжались работы по ликвидации последствий оползня, вызванного ударами РФ по Харькову.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там отметили, что работы будут продолжаться и в ближайшие ночи.

Напомним, 13 февраля в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что на станции метро «Спортивная» протекает потолок. Там объяснили: вблизи «Спортивной» неоднократно были «прилеты» российских ракет, из-за чего произошли оползни, и, как следствие, через потолок станции начала просачиваться вода. В связи с работами центральный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыли для пассажиров. Боковой переход — открыт.