«Потекла» станция метро «Спортивная» в Харькове: работы продолжаются (видео)
Всю ночь на станции метро «Спортивная» продолжались работы по ликвидации последствий оползня, вызванного ударами РФ по Харькову.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там отметили, что работы будут продолжаться и в ближайшие ночи.
Напомним, 13 февраля в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что на станции метро «Спортивная» протекает потолок. Там объяснили: вблизи «Спортивной» неоднократно были «прилеты» российских ракет, из-за чего произошли оползни, и, как следствие, через потолок станции начала просачиваться вода. В связи с работами центральный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыли для пассажиров. Боковой переход — открыт.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, мэрия, рф, спортивная, станция, удары, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Потекла» станция метро «Спортивная» в Харькове: работы продолжаются (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всю ночь на станции метро «Спортивная» продолжались работы по ликвидации последствий оползня, вызванного ударами РФ по Харькову.".