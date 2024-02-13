Из-за ударов РФ: станция «Спортивная» в Харькове «потекла», переход закрыт

На станции метро «Спортивная» протекает потолок. Работники подземки приступили к ремонтным работам на прошлой неделе и сейчас они продолжаются.

Как сообщают в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», вблизи «Спортивной» неоднократно были «прилеты» российских ракет, из-за чего произошли оползни, и, как следствие, через потолок станции начала просачиваться вода.

Работы по устранению протечек возможно проводить исключительно ночью, когда не перевозят пассажиров, поэтому потребуется время, добавляют в КП.

В связи с работами центральный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыли для пассажиров. Боковой переход — открыт.

«Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров», — добавляют в пресс-службе.

Читайте также: Харьковчане уже не смогут онлайн отследить движение общественного транспорта