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Из-за ударов РФ: станция «Спортивная» в Харькове «потекла», переход закрыт

Общество 20:16   13.02.2024
Елена Нагорная
Из-за ударов РФ: станция «Спортивная» в Харькове «потекла», переход закрыт Фото: Харьковский метрополитен

На станции метро «Спортивная» протекает потолок. Работники подземки приступили к ремонтным работам на прошлой неделе и сейчас они продолжаются.

Как сообщают в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», вблизи «Спортивной» неоднократно были «прилеты» российских ракет, из-за чего произошли оползни, и, как следствие, через потолок станции начала просачиваться вода.

Работы по устранению протечек возможно проводить исключительно ночью, когда не перевозят пассажиров, поэтому потребуется время, добавляют в КП.

В связи с работами центральный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыли для пассажиров. Боковой переход — открыт.

«Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров», — добавляют в пресс-службе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 20:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники подземки приступили к ремонтным работам на прошлой неделе и сейчас они продолжаются".