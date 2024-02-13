Из-за ударов РФ: станция «Спортивная» в Харькове «потекла», переход закрыт
На станции метро «Спортивная» протекает потолок. Работники подземки приступили к ремонтным работам на прошлой неделе и сейчас они продолжаются.
Как сообщают в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», вблизи «Спортивной» неоднократно были «прилеты» российских ракет, из-за чего произошли оползни, и, как следствие, через потолок станции начала просачиваться вода.
Работы по устранению протечек возможно проводить исключительно ночью, когда не перевозят пассажиров, поэтому потребуется время, добавляют в КП.
В связи с работами центральный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыли для пассажиров. Боковой переход — открыт.
«Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров», — добавляют в пресс-службе.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: метро, потолок, протекание, ракетные удары, спортивная, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники подземки приступили к ремонтным работам на прошлой неделе и сейчас они продолжаются".