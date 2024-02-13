Через удари РФ: станція метро “Спортивна” в Харкові “потекла”, перехід закрито

На станції метро “Спортивна” протікає стеля. Працівники підземки розпочали ремонтні роботи минулого тижня і зараз вони тривають.

Як повідомляють у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”, поблизу “Спортивної” неодноразово були “прильоти” російських ракет, через що сталися зсуви ґрунту, і, як наслідок, через стелю станції почала просочуватися вода.

Роботи з усунення протікання можна проводити виключно вночі, коли не перевозять пасажирів, тому потрібен час, додають у КП.

Через роботи центральний перехід зі станції “Спортивна” на станцію “Метробудівників” закрили для пасажирів. Бічний перехід – відкритий.

“Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів“, – додають у пресслужбі.