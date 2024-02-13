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Через удари РФ: станція метро “Спортивна” в Харкові “потекла”, перехід закрито

Події 20:16   13.02.2024
Олена Нагорна
Через удари РФ: станція метро “Спортивна” в Харкові “потекла”, перехід закрито

На станції метро “Спортивна” протікає стеля. Працівники підземки розпочали ремонтні роботи минулого тижня і зараз вони тривають.

Як повідомляють у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”, поблизу “Спортивної” неодноразово були “прильоти” російських ракет, через що сталися зсуви ґрунту, і, як наслідок, через стелю станції почала просочуватися вода.

Роботи з усунення протікання можна проводити виключно вночі, коли не перевозять пасажирів, тому потрібен час, додають у КП.

Через роботи центральний перехід зі станції “Спортивна” на станцію “Метробудівників” закрили для пасажирів. Бічний перехід – відкритий.

Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів“, – додають у пресслужбі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 20:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники підземки розпочали ремонтні роботи минулого тижня і зараз вони тривають".