Через удари РФ: станція метро “Спортивна” в Харкові “потекла”, перехід закрито
На станції метро “Спортивна” протікає стеля. Працівники підземки розпочали ремонтні роботи минулого тижня і зараз вони тривають.
Як повідомляють у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”, поблизу “Спортивної” неодноразово були “прильоти” російських ракет, через що сталися зсуви ґрунту, і, як наслідок, через стелю станції почала просочуватися вода.
Роботи з усунення протікання можна проводити виключно вночі, коли не перевозять пасажирів, тому потрібен час, додають у КП.
Через роботи центральний перехід зі станції “Спортивна” на станцію “Метробудівників” закрили для пасажирів. Бічний перехід – відкритий.
“Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів“, – додають у пресслужбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 20:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники підземки розпочали ремонтні роботи минулого тижня і зараз вони тривають".