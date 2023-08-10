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На 5 місяців зачинять пішохідний перехід на станції метро «Перемога» у Харкові

Суспільство 19:59   10.08.2023
Оксана Якушко
На 5 місяців зачинять пішохідний перехід на станції метро «Перемога» у Харкові

Міжвестибюльний пішохідний перехід на станції метро «Перемога» закриють для користування пасажирів на період із 10 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

Перехід закривають через необхідність ремонту.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 19:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міжвестибюльний пішохідний перехід на станції метро «Перемога» закриють для користування пасажирів на період із 10 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року.".