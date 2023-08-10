На 5 місяців зачинять пішохідний перехід на станції метро «Перемога» у Харкові

Міжвестибюльний пішохідний перехід на станції метро «Перемога» закриють для користування пасажирів на період із 10 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

Перехід закривають через необхідність ремонту.