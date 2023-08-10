На 5 місяців зачинять пішохідний перехід на станції метро «Перемога» у Харкові
Міжвестибюльний пішохідний перехід на станції метро «Перемога» закриють для користування пасажирів на період із 10 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року.
Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.
Перехід закривають через необхідність ремонту.
Читайте також: Нові літери для станції “Київська” у метро Харкова створив відомий дизайнер
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На 5 місяців зачинять пішохідний перехід на станції метро «Перемога» у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 19:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міжвестибюльний пішохідний перехід на станції метро «Перемога» закриють для користування пасажирів на період із 10 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року.".