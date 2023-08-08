Нові літери для станції “Київська” у метро Харкова створив відомий дизайнер

Нові літери для станції метрополітену у Харкові розробило київське архітектурне агентство “balbek bureau”, повідомили у прес-службі підземки.

Побачивши новину про тимчасову заміну літер на колійних стінах станції «Київська», представники «balbek bureau» зв’язалися з адміністрацією метрополітену.

Керівник агенції Слава Балбек запропонував розробити макети нових літер, відпрацювати пілотний зразок, котрий узгодять з адміністрацією підприємства, після чого буде запущено виробництво керамічних літер.

Наразі вже завершено виробництво пілотного зразка напису в масштабі 1:1. Його виконано в різних техніках і матеріалах, що допомогло митцям впевнитися у фінальному рішенні. Нові літери були змодельовані згідно з архівними фотоматеріалами та геометрією існуючого зразка.

Усі витрати на розробку, виробництво та логістику повністю покривають благодійники. Більшу частину фінансування взяли на себе представники громадського сектору та соціально відповідального бізнесу.

Виготовлені нові літери передадуть співробітникам підприємства для подальшого монтажу на колійні стіни станції.

Мета цього проєкту – показати як громадські організації та представники влади можуть плідно співпрацювати.