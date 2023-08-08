Новые буквы для станции «Киевская» в метро Харькова создал известный дизайнер

Новые буквы для станции метрополитена в Харькове разработало киевское архитектурное агентство «balbek bureau», сообщили в пресс-службе подземки.

Увидев новость о временной замене букв на стенах станции «Киевская», представители «balbek bureau» связались с администрацией метрополитена.

Руководитель агентства Слава Балбек предложил разработать макеты новых букв, отработать пилотный образец, который согласуют с администрацией предприятия, после чего будет запущено производство керамических букв.

Уже завершено производство пилотного образца надписи в масштабе 1:1. Он выполнен в различных техниках и материалах, что помогло художникам убедиться в финальном решении. Новые буквы были смоделированы по архивным фотоматериалам и геометрии существующего образца.

Все расходы по разработке, производству и логистике полностью покрывают благотворители. Большую часть финансирования приняли представители общественного сектора и социально ответственного бизнеса.

Изготовленные новые буквы передадут сотрудникам предприятия для дальнейшего монтажа на путевые стены станции.

Цель этого проекта – показать, как общественные организации и представители власти могут плодотворно сотрудничать.