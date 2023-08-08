Новые буквы для станции «Киевская» в метро Харькова создал известный дизайнер
Новые буквы для станции метрополитена в Харькове разработало киевское архитектурное агентство «balbek bureau», сообщили в пресс-службе подземки.
Увидев новость о временной замене букв на стенах станции «Киевская», представители «balbek bureau» связались с администрацией метрополитена.
Руководитель агентства Слава Балбек предложил разработать макеты новых букв, отработать пилотный образец, который согласуют с администрацией предприятия, после чего будет запущено производство керамических букв.
Уже завершено производство пилотного образца надписи в масштабе 1:1. Он выполнен в различных техниках и материалах, что помогло художникам убедиться в финальном решении. Новые буквы были смоделированы по архивным фотоматериалам и геометрии существующего образца.
Все расходы по разработке, производству и логистике полностью покрывают благотворители. Большую часть финансирования приняли представители общественного сектора и социально ответственного бизнеса.
Изготовленные новые буквы передадут сотрудникам предприятия для дальнейшего монтажа на путевые стены станции.
Цель этого проекта – показать, как общественные организации и представители власти могут плодотворно сотрудничать.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 16:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новые буквы для станции метрополитена в Харькове разработало киевское архитектурное агентство «balbek bureau», сообщили в пресс-службе подземки.".