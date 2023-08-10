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На 5 месяцев закроют пешеходный переход на станции метро «Победа» в Харькове

Общество 19:59   10.08.2023
Оксана Якушко
На 5 месяцев закроют пешеходный переход на станции метро «Победа» в Харькове

Межвестибюльный пешеходный переход на станции метро «Победа» закроют для пользования пассажиров на период с 10 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Переход закрывают из-за необходимости ремонта.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 19:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Межвестибюльный пешеходный переход на станции метро «Победа» закроют для пользования пассажиров на период с 10 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года.".