На 5 месяцев закроют пешеходный переход на станции метро «Победа» в Харькове
Межвестибюльный пешеходный переход на станции метро «Победа» закроют для пользования пассажиров на период с 10 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Переход закрывают из-за необходимости ремонта.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Межвестибюльный пешеходный переход на станции метро «Победа» закроют для пользования пассажиров на период с 10 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года.".