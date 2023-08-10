На 5 месяцев закроют пешеходный переход на станции метро «Победа» в Харькове

Межвестибюльный пешеходный переход на станции метро «Победа» закроют для пользования пассажиров на период с 10 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Переход закрывают из-за необходимости ремонта.