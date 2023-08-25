В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро
Фото: пресс-служба Харьковского метрополитена
Центральный межстанционный пешеходный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыт для пассажиров на период с 23 августа по 31 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Переход закрывают из-за необходимости проведения ремонта.
«Переход между указанными станциями временно будет осуществляться через боковой пешеходный переход», — отметили в метрополитене.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный межстанционный пешеходный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыт для пассажиров на период с 23 августа по 31 декабря.".