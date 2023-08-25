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В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро

Общество 14:51   25.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро Фото: пресс-служба Харьковского метрополитена

Центральный межстанционный пешеходный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыт для пассажиров на период с 23 августа по 31 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Переход закрывают из-за необходимости проведения ремонта.

«Переход между указанными станциями временно будет осуществляться через боковой пешеходный переход», — отметили в метрополитене.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный межстанционный пешеходный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыт для пассажиров на период с 23 августа по 31 декабря.".