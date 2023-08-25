В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро

Центральный межстанционный пешеходный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыт для пассажиров на период с 23 августа по 31 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Переход закрывают из-за необходимости проведения ремонта.

«Переход между указанными станциями временно будет осуществляться через боковой пешеходный переход», — отметили в метрополитене.