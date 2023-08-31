1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности
С 9:00 в пятницу, 1 сентября, временно закроют часть подземного пешеходного перехода возле станции «Площадь Конституции» (в сторону ТРЦ Никольский).
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
О возобновлении работы части пешеходного перехода сообщат дополнительно, отметили в метрополитене.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 в пятницу, 1 сентября, временно закроют часть подземного пешеходного перехода возле станции «Площадь Конституции» (в сторону ТРЦ Никольский).".