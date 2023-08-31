1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности

С 9:00 в пятницу, 1 сентября, временно закроют часть подземного пешеходного перехода возле станции «Площадь Конституции» (в сторону ТРЦ Никольский).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

О возобновлении работы части пешеходного перехода сообщат дополнительно, отметили в метрополитене.

Читайте также: В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро