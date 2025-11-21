Live

«Откровенный разговор был»: на каких форумах побывал мэр Харькова Терехов 📹

Общество 15:25   21.11.2025
Виктория Яковенко
Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что посетил два важных мероприятия – 20 ноября в Киеве состоялся Национальный форум стойкости, а сегодня, 21 числа, собиралась Ассоциация прифронтовых городов и громад.

«Вчера в Киеве был форум стойкости громад. Очень много было громад, которые сегодня страдают от обстрелов. Были вопросы: как жить на этих территориях, как сделать так, чтобы люди не покидали эти территории, как сделать жизнь людей более качественной. Сегодня был форум, организованный Ассоциацией прифронтовых громад в Днепре. Он тоже уже завершился. Очень откровенный разговор был на этом форуме. Это общение. Здесь нет руководителей, подчиненных. Здесь мы все одинаковы. Мы собрались, чтобы определить вопросы, которые необходимо решать на местном уровне. Поднимались очень важные вопросы, касающиеся людей. К примеру, как получить компенсацию за разрушенное жилье, как сделать так, чтобы сохранить медицинскую, образовательную отрасли. Это очень важно», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что к форумам присоединились и международные партнеры.

«Давайте будем откровенны, без поддержки международных партнеров нам было бы очень тяжело. Они нас поддерживают – это ряд программ по тепло-, водоснабжению, гуманитарной помощи, образовательному процессу, медицинской отрасли», — рассказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 18 сентября в Харькове состоялся форум «Стратегические измерения городов-форпостов», на котором было объявлено о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. Инициативу поддержали представители более сотни громад Донецкой, Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областей. Ассоциацию возглавил Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
