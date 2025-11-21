«Відверта розмова була»: на яких форумах побував мер Харкова Терехов 📹
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що відвідав два важливі заходи – 20 листопада у Києві відбувся Національний форум стійкості, а сьогодні, 21 числа, збиралася Асоціація прифронтових міст та громад.
«Вчора у Києві був форум стійкості громад. Дуже багато було громад, які сьогодні потерпають від обстрілів. Були питання: як жити на цих територіях, як зробити так, щоб люди не залишали ці території, як зробити життя людей якіснішим. Сьогодні був форум, який організувала Асоціація прифронтових громад у Дніпрі. Він теж вже завершився. Дуже відверта розмова була на цьому форумі. Це спілкування. Тут немає керівників, підлеглих. Тут ми всі однакові. Ми зібрались, щоб окреслити питання, які необхідно вирішувати на місцевому рівні. Підіймалися дуже важливі питання, що стосуються людей. Наприклад, як отримати компенсацію за зруйноване житло, як зробити так, щоб зберегти медичну, освітню галузі. Це дуже важливо», – підкреслив міський голова.
Він додав, що до форумів долучились і міжнародні партнери.
«Давайте будемо відверті, без підтримки міжнародних партнерів нам би було дуже важко. Вони нас підтримують – це низка програм щодо тепло-, водопостачання, щодо гуманітарної допомоги, освітнього процесу, медичної галузі», – розповів Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, 18 вересня у Харкові відбувся форум “Стратегічні виміри міст-форпостів”, на якому оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. Ініціативу підтримали представники понад сотні громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Асоціацію очолив Терехов.
