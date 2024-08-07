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Без воды в четверг останутся несколько улиц в Харькове: адреса

Общество 13:39   07.08.2024
Виктория Яковенко
Без воды в четверг останутся несколько улиц в Харькове: адреса

КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на насосной станции – с 09:00 до 17:00 8 августа. В связи с этим в части города не будет воды.

«Будет прекращено водоснабжение некоторых ограниченных улиц: пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, Клочковским спуском, ул. Клочковской, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Ирининской, ул. Дмитрия Антоненко, по территории центрального парка, ул. Сумской по пер. Классический; пер.. Театральным, ул. Потебные, ул. Черноглазовской, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, въездом Евгения Гребенки, пер. Соледарским, пров. Угледарским, ул. Британской, ул. Тахиаташской, въездом Шотландским, ул. Британской, ул. Бахмутской, ул. Григория Сковороды, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской по пер. Театрального», – сообщили в КП.

Коммунальщики также напомнили харьковчанам об актуальной необходимости всегда иметь достаточный запас воды.

Читайте также: Часть Немышлянского района Харькова будет получать воду по графику

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на насосной станции – с 09:00 до 17:00 8 августа. В связи с этим в части города не будет воды.".