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Часть Немышлянского района Харькова будет получать воду по графику

Общество 20:45   05.08.2024
Елена Нагорная
Часть Немышлянского района Харькова будет получать воду по графику

Водоснабжение некоторых улиц Немышлянского района с 5 по 7 августа будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00. В остальное время воды не будет.

Причина — профилактические работы на канализационных сетях, информирует КП «Харьковводоканал».

По графику воду будут получать жители территорий, ограниченных улицами Благодатной, Медицинской, Амосова, Солнечной, Единства и Салтовским шоссе.

Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

Читайте также: Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение некоторых улиц Немышлянского района с 5 по 7 августа будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00".