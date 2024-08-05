Часть Немышлянского района Харькова будет получать воду по графику
Водоснабжение некоторых улиц Немышлянского района с 5 по 7 августа будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00. В остальное время воды не будет.
Причина — профилактические работы на канализационных сетях, информирует КП «Харьковводоканал».
По графику воду будут получать жители территорий, ограниченных улицами Благодатной, Медицинской, Амосова, Солнечной, Единства и Салтовским шоссе.
Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП «Харьковводоканал», нет воды, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение некоторых улиц Немышлянского района с 5 по 7 августа будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00".