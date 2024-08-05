Частина Немишлянського району Харкова отримуватиме воду за графіком

Водопостачання деяких вулиць Немишлянського району з 5 по 7 серпня здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00.

Причина – профілактичні роботи на каналізаційних мережах, інформує КП “Харківводоканал”.

За графіком воду отримуватимуть жителі територій, обмежених вулицями Благодатною, Медичною, Амосова, Сонячною, Єдності та Салтівським шосе.

Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.