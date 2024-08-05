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Частина Немишлянського району Харкова отримуватиме воду за графіком

Суспільство 20:45   05.08.2024
Олена Нагорна
Частина Немишлянського району Харкова отримуватиме воду за графіком

Водопостачання деяких вулиць Немишлянського району з 5 по 7 серпня здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00.

Причина – профілактичні роботи на каналізаційних мережах, інформує КП “Харківводоканал”.

За графіком воду отримуватимуть жителі територій, обмежених вулицями Благодатною, Медичною, Амосова, Сонячною, Єдності та Салтівським шосе.

Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

Читайте також: Подавати воду за графіком у частині Харкові продовжать до середи

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 20:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачання деяких вулиць Немишлянського району з 5 по 7 серпня здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00".