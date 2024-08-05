Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи

Комунальники подовжили профілактичні роботи на каналізаційних мережах, через що низка харків’ян продовжуватиме отримувати воду за графіком.

За даними КП «Харківводоканал», водопостачання мешканців мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. 92-ї бригади (вул. Грицевця), вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Михайла Комарова (вул. Тархова), селища Докучаєва здійснюватиметься за графіком: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 до 7 серпня.

Раніше повідомлялося, що воду за графіком жителі цих вулиць отримуватимуть за графіком до 4 серпня.