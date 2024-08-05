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Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи

Суспільство 14:42   05.08.2024
Вікторія Яковенко
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи

Комунальники подовжили профілактичні роботи на каналізаційних мережах, через що низка харків’ян продовжуватиме отримувати воду за графіком.

За даними КП «Харківводоканал», водопостачання мешканців мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. 92-ї бригади (вул. Грицевця), вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Михайла Комарова (вул. Тархова), селища Докучаєва здійснюватиметься за графіком: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 до 7 серпня.

Раніше повідомлялося, що воду за графіком жителі цих вулиць отримуватимуть за графіком до 4 серпня.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники подовжили профілактичні роботи на каналізаційних мережах, через що низка харків’ян продовжуватиме отримувати воду за графіком.".