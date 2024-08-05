Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды

Коммунальщики продлили профилактические работы на канализационных сетях, из-за чего ряд харьковчан будет продолжать получать воду по графику.

По данным КП «Харьковводоканал», водоснабжение жителей микрорайонов Горизонт 1 и 2, микрорайона Солнечный, ул. 92-й бригады (ул. Грицевца), ул. Зубарева, ул. Роганской, ул. Михаила Комарова (ул. Тархова), поселка Докучаева будет осуществляться по графику: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 до 7 августа.

Ранее сообщалось, что воду по графику жители этих улиц будут получать по графику до 4 августа.