Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды
Коммунальщики продлили профилактические работы на канализационных сетях, из-за чего ряд харьковчан будет продолжать получать воду по графику.
По данным КП «Харьковводоканал», водоснабжение жителей микрорайонов Горизонт 1 и 2, микрорайона Солнечный, ул. 92-й бригады (ул. Грицевца), ул. Зубарева, ул. Роганской, ул. Михаила Комарова (ул. Тархова), поселка Докучаева будет осуществляться по графику: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 до 7 августа.
Ранее сообщалось, что воду по графику жители этих улиц будут получать по графику до 4 августа.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продлили профилактические работы на канализационных сетях, из-за чего ряд харьковчан будет продолжать получать воду по графику.".