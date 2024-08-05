Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды

Общество 14:42   05.08.2024
Виктория Яковенко
Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды

Коммунальщики продлили профилактические работы на канализационных сетях, из-за чего ряд харьковчан будет продолжать получать воду по графику.

По данным КП «Харьковводоканал», водоснабжение жителей микрорайонов Горизонт 1 и 2, микрорайона Солнечный, ул. 92-й бригады (ул. Грицевца), ул. Зубарева, ул. Роганской, ул. Михаила Комарова (ул. Тархова), поселка Докучаева будет осуществляться по графику: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 до 7 августа.

Ранее сообщалось, что воду по графику жители этих улиц будут получать по графику до 4 августа.

Читайте также: Жара в Харькове: как избежать обезвоживания, посоветовали в Минздраве

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
04.08.2024, 13:51
Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО
Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО
05.08.2024, 13:43
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
03.08.2024, 09:53
В центре Волчанска уничтожили российские БМП-2 с десантом — ОТГВ «Харьков»
В центре Волчанска уничтожили российские БМП-2 с десантом — ОТГВ «Харьков»
05.08.2024, 09:56
«Ситуация срочная»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови
«Ситуация срочная»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови
05.08.2024, 14:11
Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды
Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды
05.08.2024, 14:42

Новости по теме:

19:09
В колодцах под Харьковом исчезает вода: глава громады пояснил причину
16:56
Воду в части Харькова будут давать по графику: подробности
15:52
Неделя на Харьковщине будет без осадков: в реках падает уровень воды
19:25
Утром 31 июля в части Харькова почти на сутки отключат воду (адреса)
11:58
В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля

Вы читали новость: «Подавать воду по графику в части Харькове продолжат до среды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продлили профилактические работы на канализационных сетях, из-за чего ряд харьковчан будет продолжать получать воду по графику.".