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Воду в части Харькова будут давать по графику: подробности

Общество 16:56   31.07.2024
Виктория Яковенко
Воду в части Харькова будут давать по графику: подробности Фото: КП «Харьковводоканал»

У ряда харьковчан с 31 июля по 4 августа воду будут давать по графику – 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00.

Причина – проведение профилактических работ на канализационных сетях, водоснабжение, объяснили в КП «Харьковводоканал».

Такие ограничения будут касаться жителей микрорайонов Горизонт 1 и 2, микрорайона Солнечный, ул. Грицевца, ул. Зубарева, ул. Роганской, ул. Тархова, поселка Докучаево.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У ряда харьковчан с 31 июля по 4 августа воду будут давать по графику – 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00.".