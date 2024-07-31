Воду в части Харькова будут давать по графику: подробности

У ряда харьковчан с 31 июля по 4 августа воду будут давать по графику – 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00.

Причина – проведение профилактических работ на канализационных сетях, водоснабжение, объяснили в КП «Харьковводоканал».

Такие ограничения будут касаться жителей микрорайонов Горизонт 1 и 2, микрорайона Солнечный, ул. Грицевца, ул. Зубарева, ул. Роганской, ул. Тархова, поселка Докучаево.