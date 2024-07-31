Воду в части Харькова будут давать по графику: подробности
Фото: КП «Харьковводоканал»
У ряда харьковчан с 31 июля по 4 августа воду будут давать по графику – 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00.
Причина – проведение профилактических работ на канализационных сетях, водоснабжение, объяснили в КП «Харьковводоканал».
Такие ограничения будут касаться жителей микрорайонов Горизонт 1 и 2, микрорайона Солнечный, ул. Грицевца, ул. Зубарева, ул. Роганской, ул. Тархова, поселка Докучаево.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, график, жители, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У ряда харьковчан с 31 июля по 4 августа воду будут давать по графику – 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00.".