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Утром 31 июля в части Харькова почти на сутки отключат воду (адреса)

Общество 19:25   30.07.2024
Елена Нагорная
Утром 31 июля в части Харькова почти на сутки отключат воду (адреса)

Жители части улиц Киевского района останутся без холодного водоснабжения с 10:00 31 июля до 8:00 1 августа.

В это время работники КП «Харьковводоканал» будут ремонтировать водовод на Харьковском шоссе, сообщает пресс-служба горсовета.

Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители части улиц Киевского района останутся без холодного водоснабжения с 10:00 31 июля до 8:00 1 августа.".