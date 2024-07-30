Утром 31 июля в части Харькова почти на сутки отключат воду (адреса)

Жители части улиц Киевского района останутся без холодного водоснабжения с 10:00 31 июля до 8:00 1 августа.

В это время работники КП «Харьковводоканал» будут ремонтировать водовод на Харьковском шоссе, сообщает пресс-служба горсовета.

Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

Читайте также: В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля