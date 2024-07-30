Утром 31 июля в части Харькова почти на сутки отключат воду (адреса)
Жители части улиц Киевского района останутся без холодного водоснабжения с 10:00 31 июля до 8:00 1 августа.
В это время работники КП «Харьковводоканал» будут ремонтировать водовод на Харьковском шоссе, сообщает пресс-служба горсовета.
Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», отключение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители части улиц Киевского района останутся без холодного водоснабжения с 10:00 31 июля до 8:00 1 августа.".