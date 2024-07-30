Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)

Мешканці частини вулиць Київського району залишаться без холодного водопостачання з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня.

У цей час працівники КП «Харківводоканал» ремонтуватимуть водовід на Харківському шосе, повідомляє пресслужба міськради.

Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.