Live
  • Вт 30.07.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.05
  • EUR 44.41

Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)

Суспільство 19:25   30.07.2024
Олена Нагорна
Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)

Мешканці частини вулиць Київського району залишаться без холодного водопостачання з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня.

У цей час працівники КП «Харківводоканал» ремонтуватимуть водовід на Харківському шосе, повідомляє пресслужба міськради.

Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

Читайте також:  У частині Харкова вимкнуть воду до 6-ї ранку 31 липня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Офіс, де можна дізнатися все про програми підтримки бізнесу, тепер є у Харкові
Офіс, де можна дізнатися все про програми підтримки бізнесу, тепер є у Харкові
30.07.2024, 20:15
Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області
Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області
30.07.2024, 15:35
Військком у Харкові погорів на знижці в ресторані в обмін на невидачу повісток
Військком у Харкові погорів на знижці в ресторані в обмін на невидачу повісток
30.07.2024, 18:41
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія
30.07.2024, 20:26
Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)
Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)
30.07.2024, 19:25
Потеплішає, вдень місцями дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 31 липня
Потеплішає, вдень місцями дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 31 липня
30.07.2024, 19:08

Новини за темою:

11:58
У частині Харкова відключать воду до 6 ранку 31 липня
11:23
У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси
20:02
Річки на Харківщині обміліли, рівень води продовжить падати – попередження
12:20
У річці на Харківщині не рекомендують купатися: у воді знайшли сальмонелу
18:49
На популярний пляж Харкова завітали поліцейські: що робили (відео)

Ви читали новину: «Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 19:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці частини вулиць Київського району залишаться без холодного водопостачання з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня.".