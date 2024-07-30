Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)
Мешканці частини вулиць Київського району залишаться без холодного водопостачання з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня.
У цей час працівники КП «Харківводоканал» ремонтуватимуть водовід на Харківському шосе, повідомляє пресслужба міськради.
Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», отключение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці частини вулиць Київського району залишаться без холодного водопостачання з 10:00 31 липня до 8:00 1 серпня.".