У частині Харкова відключать воду до 6 ранку 31 липня
КП “Харківводоканал” ремонтуватиме насосну станцію – з 23:00 30 липня до 6:00 31 липня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води, повідомили в мерії.
“В цей час буде припинено водопостачання деяких територій, обмежених: вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, сел. Затишшя, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пров. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Комунальники нагадали харків’янам, що зараз постійно необхідно мати запас води для першочергових потреб.
Читайте також: Харків не залежатиме від централізованого енергозабезпечення — Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, вода, КП «Харьковводоканал», мерія, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У частині Харкова відключать воду до 6 ранку 31 липня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” ремонтуватиме насосну станцію – з 23:00 30 липня до 6:00 31 липня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води, повідомили в мерії".