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У частині Харкова відключать воду до 6 ранку 31 липня

Суспільство 11:58   30.07.2024
Оксана Горун
У частині Харкова відключать воду до 6 ранку 31 липня Фото: КП “Харківводоканал”

КП “Харківводоканал” ремонтуватиме насосну станцію – з 23:00 30 липня до 6:00 31 липня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води, повідомили в мерії.

“В цей час буде припинено водопостачання деяких територій, обмежених: вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, сел. Затишшя, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пров. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Комунальники нагадали харків’янам, що зараз постійно необхідно мати запас води для першочергових потреб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 11:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” ремонтуватиме насосну станцію – з 23:00 30 липня до 6:00 31 липня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води, повідомили в мерії".