У частині Харкова відключать воду до 6 ранку 31 липня

КП “Харківводоканал” ремонтуватиме насосну станцію – з 23:00 30 липня до 6:00 31 липня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води, повідомили в мерії.

“В цей час буде припинено водопостачання деяких територій, обмежених: вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, сел. Затишшя, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пров. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Комунальники нагадали харків’янам, що зараз постійно необхідно мати запас води для першочергових потреб.