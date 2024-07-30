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В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля

Общество 11:58   30.07.2024
Оксана Горун
В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля Фото: КП «Харьковводоканал»

КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать насосную станцию — с 23:00 30 июля до 6:00 31 июля. В связи с этим в части города не будет воды, сообщили в мэрии.

«В это время будет прекращено водоснабжение некоторых территорий, ограниченных: ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Лазурным, ул. Зеленодольской, ул. Немировской, ул. Днестровской, пос. Новозападным, пос. Затишье, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, пер. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Героев Харькова, ул. Каденюка, пр. Петра Григоренко, пр. Байрона, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Коммунальщики напомнили харьковчанам, что сейчас постоянно необходимо иметь запас воды для первоочередных нужд.

Читайте также: Харьков не будет зависеть от централизованного энергообеспечения — Терехов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 11:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать насосную станцию — с 23:00 30 июля до 6:00 31 июля. В связи с этим в части города не будет воды, сообщили в мэрии".