Воду в частині Харкова даватимуть за графіком: подробиці

У низки харків’ян з 31 липня по 4 серпня воду даватимуть за графіком – 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00.

Причина – проведення профілактичних робіт на каналізаційних мережах, водопостачання, пояснили в КП «Харківводоканал».

Такі обмеження стосуватимуться мешканців мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. Грицевця, вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Тархова, селища Докучаєва.