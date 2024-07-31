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Воду в частині Харкова даватимуть за графіком: подробиці

Суспільство 16:56   31.07.2024
Вікторія Яковенко
Воду в частині Харкова даватимуть за графіком: подробиці Фото: КП “Харківводоканал”

У низки харків’ян з 31 липня по 4 серпня воду даватимуть за графіком – 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00.

Причина – проведення профілактичних робіт на каналізаційних мережах, водопостачання, пояснили в КП «Харківводоканал».

Такі обмеження стосуватимуться мешканців мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. Грицевця, вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Тархова, селища Докучаєва.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У низки харків’ян з 31 липня по 4 серпня воду даватимуть за графіком – 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00.".