Воду в частині Харкова даватимуть за графіком: подробиці
Фото: КП “Харківводоканал”
У низки харків’ян з 31 липня по 4 серпня воду даватимуть за графіком – 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00.
Причина – проведення профілактичних робіт на каналізаційних мережах, водопостачання, пояснили в КП «Харківводоканал».
Такі обмеження стосуватимуться мешканців мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. Грицевця, вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Тархова, селища Докучаєва.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, график, жители, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У низки харків’ян з 31 липня по 4 серпня воду даватимуть за графіком – 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00.".