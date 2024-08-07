Live
  • Ср 07.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.79

Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси

Суспільство 13:39   07.08.2024
Вікторія Яковенко
Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси

КП «Харківводоканал» проводитиме планово-попереджувальні роботи на насосній станції – з з 09:00 до 17:00 8 серпня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води.

«Буде припинено водопостачання деяких вулиць, обмежених: пров. Класичним, вул. Клочківською, територією зоопарку, Клочківським узвозом, вул. Клочківською, пр. Науки, вул. Мінською, вул. Саржинською, вул. Ірининською, вул. Дмитра Антоненка, територією центрального парку, вул. Сумською до пров. Класичного; пров. Театральним, вул. Потебні, вул. Чорноглазівською, вул. Куликівською, територією НТУ «ХПІ», вул. Труфанова, узвозом Весніна, пров. Стельмаха, 2-м в’їздом Будівельним, в’їздом Євгена Гребінки, пров. Соледарським, пров. Вугледарським, вул. Британською, вул. Тахіаташською, в’їздом Шотландським, вул. Британською, вул. Бахмутською, вул. Григорія Сковороди, територією заводу «ФЕД», вул. Сумською до пров. Театрального», – повідомили у КП.

Комунальники також нагадали харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води.

Читайте також: Частина Немишлянського району Харкова отримуватиме воду за графіком

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог посилює угруповання військ поблизу Вовчанська – Синєгубов про фронт
Ворог посилює угруповання військ поблизу Вовчанська – Синєгубов про фронт
07.08.2024, 14:09
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси
Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси
07.08.2024, 13:39
На Харківщині ППО прикордонників знищила ударний дрон РФ (відео)
На Харківщині ППО прикордонників знищила ударний дрон РФ (відео)
07.08.2024, 13:18
Харків’яни пропонують повторно перейменувати пр. Гагаріна та метро
Харків’яни пропонують повторно перейменувати пр. Гагаріна та метро
07.08.2024, 12:13
Чоловіка, який тонув у Харкові, врятував коп: яку найвищу нагороду він отримав
Чоловіка, який тонув у Харкові, врятував коп: яку найвищу нагороду він отримав
07.08.2024, 12:15

Новини за темою:

14:42
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
19:09
У колодязях під Харковом зникає вода: голова громади пояснив причину
16:56
Воду в частині Харкова даватимуть за графіком: подробиці
15:52
Тиждень на Харківщині буде без опадів: в річках падає рівень води – синоптики
19:25
Уранці 31 липня в частині Харкова майже на добу вимкнуть воду (адреси)

Ви читали новину: «Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» проводитиме планово-попереджувальні роботи на насосній станції – з з 09:00 до 17:00 8 серпня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води.".