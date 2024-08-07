Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси

КП «Харківводоканал» проводитиме планово-попереджувальні роботи на насосній станції – з з 09:00 до 17:00 8 серпня. У зв’язку з цим у частині міста не буде води.

«Буде припинено водопостачання деяких вулиць, обмежених: пров. Класичним, вул. Клочківською, територією зоопарку, Клочківським узвозом, вул. Клочківською, пр. Науки, вул. Мінською, вул. Саржинською, вул. Ірининською, вул. Дмитра Антоненка, територією центрального парку, вул. Сумською до пров. Класичного; пров. Театральним, вул. Потебні, вул. Чорноглазівською, вул. Куликівською, територією НТУ «ХПІ», вул. Труфанова, узвозом Весніна, пров. Стельмаха, 2-м в’їздом Будівельним, в’їздом Євгена Гребінки, пров. Соледарським, пров. Вугледарським, вул. Британською, вул. Тахіаташською, в’їздом Шотландським, вул. Британською, вул. Бахмутською, вул. Григорія Сковороди, територією заводу «ФЕД», вул. Сумською до пров. Театрального», – повідомили у КП.

Комунальники також нагадали харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води.

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